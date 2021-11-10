القبض على متهمين اثنين بحوزتهما أسلحة غير مرخصة في ديالى

2021/11/10 | 09:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

تمكنت القوات الأمنية، اليوم الأربعاء، من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء بتهمة حيازة اسلحة غير مرخصة في ديالى.

وقالت مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن " قطعات فرقة الرد السريع تمكنت من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء بتهمة حيازة اسلحة غير مرخصة بمنطقة الحد الاخضر في ناحية العبارة بمحافظة ديالى".

وأضاف أنه "تم ضبط بحوزتهما ثلاث بنادق كلاشنكوف مع عتادهن، ومسدس واحد، ورمانة يدوية، وتم تسليم المتهمين الى جهة الطلب لغرض استكمال الإجراءات القانونية بحقهما اصوليا".

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