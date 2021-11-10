ارتفاع اسعار النفط وخام برنت يتجاوز الـ85 دولاراً للبرميل

2021/11/10 | 09:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تواصل أسعار النفط الصعود ،الأربعاء ،بعد الإعلان عن بيانات تظهر هبوطا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.ودعم الأسعار أيضا رفع الولايات المتحدة قيود السفر بجانب علامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق الطلب بينما يبقى شح في الإمدادات.وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 0.1% إلى 84.23 دولارا للبرميل.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.35% ليتجاوز مستوى 85 دولارا للبرميل.وأظهرت بيانات معهد البترول أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت 2.5 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في الخامس من تشرين الثاني.وتراجعت مخزونات البنزين 4.5 مليون برميل في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير 3.3 مليون برميل.وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول أمس مرتفعة 1.35 دولار، أو 1.6%، لتسجل عند التسوية 84.78 دولارا للبرميل.وقفزت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.22 دولار، لتبلغ عند التسوية 84.15 دولارا للبرميل./انتهى8

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