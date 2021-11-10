منظمة بيئية: تراجع مناسيب اهوار ذي قار الى 6 سم خلال اسبوع واحد



منظمة بيئية: تراجع مناسيب اهوار ذي قار الى 6 سم خلال اسبوع واحد
2021/11/10 | 09:44 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية
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