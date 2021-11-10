2021/11/10 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اغلق العشرات من اصحاب الأجور في محافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، شركة أور احتجاجا على انهاء خدماتهم.وقال مراسل “المركز الخبري الوطني”، إن “العشرات من الموظفين بصفة أجر يومي في شركة أور […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ذي قار..العشرات من الاجراء يغلقون مبنى شركة أور المركز الخبري الوطني.

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