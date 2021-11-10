2021/11/10 | 09:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت مديرية الدفاع المدني 26 الف حادث حريق في بغداد والمحافظات منذ بداية العام الحالي، اغلبها نتيجة تماس كهربائي، وعدد قليل منها بفعل فاعل بحسب تقارير جنائية.وقال مدير العلاقات والاعلام في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحصائية بعدد الحرائق في العراق خلال العام الحالي المركز الخبري الوطني.

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