2021/11/10 | 09:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت الحكومة المحلية في محافظة المثنى، عن الاتفاق مع بعثة برنامج الاغذية التابع للامم المتحدة، على توسعة برنامج التغذية المدرسية الذي شمل خلال الفترة الماضية 22 الف تلميذ في 72 مدرسة ابتدائية.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المثنى تتفق مع بعثة دولية على توسعة برنامج التغذية المدرسية المركز الخبري الوطني.

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