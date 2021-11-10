زحامات في شوارع رئيسة عدّة ببغداد و ’خبّاطة’ تشل حركة السير بنفق الشرطة (صور)

2021/11/10 | 10:15 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

شهدت العاصمة بغداد، الاربعاء، اختناقات مرورية وزحامات في بعض شوارعها الرئيسة.

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وحصل "ناس"، (10 تشرين الثاني 2021)، على صور أظهرت حصول زخم مروري عند سريع البياع باتجاه المطار و اليرموك، بالإضافة إلى زحام في سريع الدورة باتجاه بغداد الجديدة.

كما شهدت منطقة "باب الشرقي" من "نزلة محمد القاسم" إلى ساحة التحرير، زحام مروري، كما تسبب عطل عجلة نوع "خباطة" داخل نفق الشرطة بشل حركة السير داخل النفق.

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