صحيفة: العراق يكافح للسيطرة على الميليشيات بعد محاولة اغتيال الكاظمي

2021/11/10 | 10:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داخل العراق يشتد الحديث بين الأروقة السياسية بشأن كيفية احتواء الجماعات المسلحة، الموالية لإيران، بعد هجوم بطائرات مسيرة على مقر إقامة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الأمر الذي سلط الضوء على التهديد المستمر الذي تشكله هذه الميليشيات.

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