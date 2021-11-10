2021/11/10 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اعلن الإطار التنسيقي، اليوم الاربعاء، عن اضافة مطلب جديد لمطالب تظاهراته قرب بوابة المنطقة الخضراء وسط العامة بغداد

وقال عضو الإطار التنسيقي سالم العبادي في حديث تابعته (بغداد اليوم)، إن "التظاهرات أضيف لها مطلب جديد، وهو الكشف عن قتلة المتظاهرين، بالاضافة الى المطلب الأساسي وهو العد والفرز اليدوي".

واكد، أن "ما حصل من عملية سميت باستهداف منزل رئيس الوزراء، نقول بأنه لو صحت الرواية وأثبتت اللجان التحقيقية هذا الأمر، فاننا نرفضه وندينه وفي ذات الوقت لا يمنعنا من الاستمرار بمطالبنا ولا يثنينا عن عدم المطالبة بالكشف عن قتلة المتظاهرين".

وتابع أن "التظاهرات مستمرة الى أن يقول القضاء العراقي قوله، وبالنسبة للخطوات المقبلة فهي متوقفة أيضا على ما سيصدره القضاء من قرار وسيتم اتخاذ الخطوات وفقا لذلك".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بخطوة تصعيدية للتظاهرات.. الإطار التنسيقي يضيف مطلبا جديدا - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بخطوة تصعيدية للتظاهرات.. الإطار التنسيقي يضيف مطلبا جديدا - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).