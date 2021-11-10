امرأتان تفشلان بمحاولتهن الانتحار في ذي قار

2021/11/10 | 10:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بأن امرأتان فشلتا بمحاولتهن الانتحار في ذي قار.

وقال المصدر لـ( بغداد اليوم )، ان "محافظة ذي قار سجلت محاولة انتحار فاشلة لامرأة في الثلاثينات من عمرها عندما اقدمت على الانتحار بواسطة تناول كمية من العقاقير الطبية نتيجة خلاف عائلي مع زوجها".

واضاف ان "امرأة ثانية تبلغ من العمر 20 عاما اقدمت على الانتحار داخل منزلها بمنطقة حي 7 نيسان بقضاء الشطرة، حيث اقدمت على حرق نفسها بواسطة مادة النفط الأبيض، الا ان ذويها تداركوا الامر وقاموا بنقلها لاقرب مشفى لغرض العلاج"، مبينا ان "اسباب الانتحار ما تزال غامضة حتى الآن".

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