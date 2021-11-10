وصول جنازة الداعية الاسلامية حسن شبر الى النجف

2021/11/10 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/وصلت جنازة الداعية الاسلامية السيد حسن شبر الى مدينة النجف الأشرف حيث تم تشييع جثمانه وسط حضور رسمي وشعبي كبير يتقدمه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وقيادات من حزب الدعوة .وتم أداء مراسم الصلاة على جنازة شبر في مرقد الإمام علي (ع) قبل التوجه الى دفنه في مقبرة وادي السلام./انتهى

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