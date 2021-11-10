وفاة وزير أردني سابق

2021/11/10 | 10:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اعلنت وسائل اعلام أردنية، اليوم الاربعاء، عن وفاة مدير مكتب الملك السابق، فاروق أحمد القصراوي.وتقلد القصراوي عدة مناصب أهمها وزير الخارجية السابق والمستشار السياسي ومدير مكتب الملك عبدالله بن الحسين سابقا، وعضو مجلس الأعيان سابقا ومدير المعهد الدبلوماسي سابقا وسفير الأردن في الأمم المتحدة المقر الأوروبي في جنيف وفي اليابان وألمانيا ودول أخرى سابقا.وقضى حياته في العمل الدبلوماسي ووزارة الخارجية منذ منتصف الستينيات من القرن الماضي./انتهى8

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