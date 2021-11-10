بغداد.. تفاصيل القبض على متهم قتل رجل ودفنه في حديقة منزله

2021/11/10 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مكافحة اجرام بغداد، اليوم الاربعاء، إلقاء القبض على مجرم أقدم على قتل رجل ودفنه في حديقة منزله.

وذكرت المكافحة في بيان ورد لـ السومرية نيوز: إن "مفارزها تمكنت من القبض على مجرم قام بقتل رجل ودفنه في حديقة منزله في منطقة المنصور وسرقة امواله المودعة في المصرف".وأضاف، إنه "تم التوجه الى محل الحادث برفقه مكتب مكافحه اجرام المنصور والقوه الماسكة للأرض حيث تبين وجود شخص مقتول يدعى (ا.م.) ومدفون داخل حديقة المنزل منذ اربعه اشهر".

وتابع البيان، إن "المجنى عليه يدعى (مصطفى أحمد عبد الرزاق) غير متزوج ولديه شقيقة تعيش في الخارج مقيد بسلال حديدية وعلى بقايا جثته سلال حديدية وتوجد بقايا اشرطة لاصقة لون رصاصي".

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