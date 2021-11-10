بالصور.. انتشار أمني ضمن ساحة التحرير ومقتربات وزارة التخطيط

2021/11/10 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بانشار القوات الامنية ضمن ساحة التحرير ومقتربات وزارة التخطيط لتأمين التظاهرات.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "قوات حفظ القانون انتشرت ضمن ساحة التحرير ومقتربات التخطيط لتامين التظاهرات وحماية الممتلكات العامة".

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