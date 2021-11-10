2021/11/10 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني وجّهت وزارة الزراعة، اليوم الاربعاء، بمنع أستيراد محصول الطماطم لوفرتها محلياً.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “استنادا” الى الصلاحيات المخولة للوزير بمنع وفتح الاستيراد في ضوء وفرة وشحة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي للقوات الأمنية والمنافذ لمنع دخول “الطماطم” المركز الخبري الوطني.

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