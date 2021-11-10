حالة الطقس: أمطار غزيرة في مناطق عدة خلال أيام 

2021/11/10 | 10:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى انخفاض كبير في معدلات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل يرافقه تساقط كثيف للثلوج فوق المرتفعات الشمالية.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة، إن “خرائط الطقس تشير إلى نزول موجة قطبية عميقة منتصف الأسبوع المقبل تؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة”.وأضاف “يُتوقع سقوط كثيف للثلوج فوق المرتفعات […]

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