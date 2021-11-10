طقس العراق: أمطار غزيرة في مناطق عدة خلال أيام وموسم تساقط الثلوج يقترب

2021/11/10 | 10:30 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ تشير التنبؤات الجوية، اليوم الأربعاء، إلى انخفاض كبير في معدلات الحرارة منتصف الأسبوع المقبل يرافقه تساقط كثيف للثلوج فوق المرتفعات الشمالية.وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في تدوينة، إن “خرائط الطقس تشير إلى نزول موجة قطبية عميقة منتصف الأسبوع المقبل تؤدي إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة”.وأضاف “يُتوقع سقوط كثيف للثلوج فوق المرتفعات الجبلية، إضافة لموجة أمطار في العديد من المناطق”.كما أشار الراصد الجوي إلى أن “شتاء هذا العام سيكون ابرد موسم في العراق والمنطقة مقارنة بالسنوات الماضية”.

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