التربية تحدد موعد التقديم للامتحان الخارجي

2021/11/10 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، الأربعاء، أنها ستصدر نهاية الشهر الحالي، تعليمات التقديم للامتحان الخارجي، اضافة الى تحديد موعد اجراء الامتحان التمهيدي للعام الدراسي الحالي (2021 ــ 2022).وقال مدير الامتحانات في مديرية تربية […]

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