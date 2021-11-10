2021/11/10 | 10:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلنت الهيئة العامة للكمارك، الاربعاء، ضبط 8 شاحنات محملة بمواد غذائية مخالفة لشروط الاستيراد في المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “كوادر قسم التحري و مكافحة التهريب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ضبط 8 شاحنات مخالفة لشروط الاستيراد في المنطقة الشمالية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط 8 شاحنات مخالفة لشروط الاستيراد في المنطقة الشمالية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط 8 شاحنات مخالفة لشروط الاستيراد في المنطقة الشمالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).