2021/11/10 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التخطيط، الأربعاء، عن إعداد خطة خمسية لخفض نسبة الفقر في العراق، وفيما كشفت عن ارتفاع نسبة الفقر الى 31%، أكدت أن جائحة كورونا دفعت 4.5 مليون عراقي الى ما دون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التخطيط: أكثر من 4 مليون عراقي تحت خط الفقر المركز الخبري الوطني.

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