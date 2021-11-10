الديوانية بصدد انشاء احياء سكنية جديدة

2021/11/10 | 10:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت محافظة الديوانية، الأربعاء، أنها تعمل على انشاء أحياء سكنية جديدة، للحد من أزمة السكن التي باتت من الهواجس الرئيسة للمواطنين، من بينها المضي بإجراءات الاستملاك والفرز.وقال مدير شؤون المواطنين بالمحافظة […]

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