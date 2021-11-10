مصر.. ماذا يشمل قرار وقف استيراد مكونات أساسية للـ

2021/11/10 | 11:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في مصر، الثلاثاء، وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات أو ما يُعرف باسم "توك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك.

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