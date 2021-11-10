2021/11/10 | 11:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الجامعة الأمريكية تمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى شهادة قانونية دولية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة الأمريكية تمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى شهادة قانونية دولية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة الأمريكية تمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى شهادة قانونية دولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).