عضو كونغرس جمهورية تهاجم ترامب: تهديد داخلي لم نواجهه من قبل

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدثت عضو الكونغرس الجمهورية، ليز تشيني، عن التطرف الذي يغذيه الرئيس السابق ترامب.إنها واحدة من القلائل، القلائل جدًا، من الجمهوريين الذين يحاولون تحميله مسؤولية أحداث السادس من يناير.

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