ضبط 3 حاويات مخالفة للضوابط في ميناء أم قصر

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأربعاء، عن ضبط 3 حاويات محملة بمواد مختلفة مخالفة لشروط الاستيراد، في جمرك أم قصر الجنوبي.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "ملاكات مركز جمرك أم قصر الجنوبي ومن خلال المعلومة الدقيقة من قبل جهاز المخابرات الوطني ضبط 3 حاويات تحمل معدات كهربائيةو منظومة انتاج غاز التبريد واقمشة مختلفة مخالفة للضوابط والتعليمات".وأضاف، أنه "تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين".

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