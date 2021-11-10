اليابان تباشر بإعدام الدجاج بعد اكتشاف بؤرة لإنفلونزا الطيور شمال شرقي البلاد

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قالت وزارة الزراعة اليابانية، الأربعاء، إن اليابان اكتشفت أول ظهور لإنفلونزا الطيور في موسم شتاء 2021 حيث تم رصد حالة "إنفلونزا طيور شديدة العدوى" في مزرعة شمال شرقي البلاد.

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وأضافت الوزارة في بيان على موقعها على الإنترنت إنه يجري التخلص من نحو 143 ألف دجاجة في المزرعة الواقعة بمدينة يوكوتي بمقاطعة أكيتا.



وقالت إنه تم حظر الدخول إلى مناطق تصل إلى عشرة كيلومترات من الموقع.

وأكدت الوزارة "في ظل الوضع الراهن في اليابان لا نعتقد أن هناك أي احتمال لانتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر من خلال تناول لحوم أو بيض الدجاج".

وفي الشتاء الماضي، شهدت اليابان أسوأ موسم من إنفلونزا الشتاء في المزارع حيث تم إعدام أكثر من ثلاثة ملايين دجاجة وتضرر ربع مقاطعات البلاد.

"رويترز"

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