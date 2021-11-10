المرصد: قصف مستودعات على الحدود السورية العراقية يتسبب

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، إن قصفا جويا من "طيران مجهول"، استهدف مواقع ومستودعات للسلاح تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال غرب الفرات، قرب الحدود السورية العراقية.

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