2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

منحت الجامعة الأمريكية في بغداد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان شهادة (أستاذ القانون المتميز) لدوره في رفدالجامعة بما يسهم في إعداد مناهج علمية نظرية وعملية خاصة بالعلوم القانونية والقضائية يتم اعتمادها في تدريس طلبة كلية القانونفي الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة مايكل مولنكس عن شكره لرئيس المجلس لما بذله من جهد في تسهيل عمل الجامعة.

من جانبه شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الجامعة والقائمين عليها لما تقدمه الجامعة من انجاز متميز في إعداد الكوادر القانونيةالكفوءة.

التالي

منذ 47 دقيقة

التحالف الدولي يدعم البيشمركة بـ256 آلية عسكرية

منذ ساعة واحدة

الأمن الوطني يُطيح بالمستشار العسكري لما يسمى بولاية نينوى الإرهابية

منذ 14 ساعة

الاتحادية تنفذ عمليات تفتيش وتعثر على اسلحة في كركوك

منذ 15 ساعة

شرطة بابل تقبض على عدد من المطلوبين

منذ 17 ساعة

تدمير اوكار لداعش في صلاح الدين

منذ 18 ساعة

الاستخبارات تضبط مخدرات في الانبار

منذ 19 ساعة

الإطاحة بمجموعة داعشية كانت تنوي استهداف بغداد

منذ 21 ساعة

تحذير جديد من المرور بسبب اجازات السوق

منذ 22 ساعة

انطلاق واجب تفتيش في ديالى من خمسة محاور

منذ 22 ساعة

المحكمة الاتحادية العليا تقضي بعدم دستورية المادة (43 ) من قانون المرور

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجامعة الأمريكية في بغداد تمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى شهادة “أستاذ القانون المتميز”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجامعة الأمريكية في بغداد تمنح رئيس مجلس القضاء الأعلى شهادة “أستاذ القانون المتميز”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).