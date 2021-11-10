رغم طالبان… الأمم المتحدة تسدد مرتبات أفغان في قطاع الصحة

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وزعت الأمم المتحدة مرتبات على حوالي 23500 موظف في قطاع الصحة الأفغاني بقرابة 8 ملايين دولار في الشهر الماضي متجاوزة بذلك وزارة الصحة التي تديرها حركة طالبان في اختبار لضخ سيولة يحتاجها بشدة الاقتصاد المتردي في أفغانستان.

وتعاون برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الصندوق العالمي العاملة في المساعدات الصحية لإحياء برنامج كان البنك الدولي يموله حتى أوقف مساعداته عندما أطاحت طالبان بالحكومة الأفغانية المدعومة من الغرب في أغسطس (آب).

وتكافح الأمم المتحدة لضخ أموال في أفغانستان للمساعدة في توصيل مساعدات إنسانية لملايين السكان، ومنع انهيار الاقتصاد والخدمات الصحية والتعليمية.

وقالت كاني ويناراغا المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في آسيا والمحيط الهادي: “الصندوق العالمي تحمل المخاطرة المالية وتحملنا نحن مخاطر التنفيذ لصرف هذه الدفعات”.

وقدم الصندوق العالمي 15 مليون دولار صُرفت منها قرابة 8 ملايين على المرتبات وأنفق قدر كبير من المتبقي على معدات طبية أساسية، وأدوية ضرورية، وإمدادات.

واستطاع البرنامج تدبير دخول الأموال إلى البلاد وتوزيع المرتبات على العاملين في 31 إقليماً من أقاليم أفغانستان من أصل 34 إقليماً.

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