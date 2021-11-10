الحلبوسي يلتقي العامري مؤكدين ضرورة العمل على تهدئة الأوضاع

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس تحالف تقدم محمد الحلبوسي، رئيس تحالف الفتح هادي العامري.وبحث اللقاء تطورات المشهد السياسي، وضرورة العمل على تهدئة الأوضاع، كونَ المرحلة الراهنة لا تحتمل المزيد من التصعيد، مع التشديد على التعاون والتلاحم في مواجهة التحديات.

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