المفوضية: الهيئة القضائية ستنظر في الطعون ضمن المدة القانونية المحددة

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات أنها لا تخضع لأية ضغوط

سياسية، وأنها مستقلة في عملها وليست

ملزمة بأي قانون غير مساراتها

القانونية الخاصة بها.

وقال مدير دائرة الاتصال الجماهيري في

المفوضية حس

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