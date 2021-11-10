الخطوط الجوية العراقية: سنمنع المواطن من السفر في هذه الحالة

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت الشركة العامة للخطوط الجوية

العراقية، جميع الاجراءات للمباشرة

بإلزام جميع المسافرين بإبراز الشهادة

الدولية للتلقيح، اعتبارا من الثاني

والعشرين من شهر تشرين الثاني الجاري.

وقال مدير العلاقات وال

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