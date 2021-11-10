الجامعة الأمريكية تمنح زيدان شهادة

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

منحت الجامعة الأمريكية في بغداد، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان شهادة (أستاذ القانون المتميز) لدوره في رفد الجامعة بما يسهم في إعداد مناهج علمية نظرية وعملية خاصة بالعلوم القانونية والقضائية يتم اعتمادها في تدريس طلبة كلية القانون في الجامعة .

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى ، تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس الجامعة الدكتور مايكل مولنكس اعرب عن شكره لرئيس المجلس لما بذله من جهد في تسهيل عمل الجامعة".

من جانبه شكر رئيس مجلس القضاء الأعلى حسب البيان "رئيس الجامعة والقائمين عليها لما تقدمه الجامعة من انجاز متميز في إعداد الكوادر القانونية الكفوءة".

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