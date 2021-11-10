نقابة المهن التمثيلية المصرية توضح سبب جديد لوفاة الفنان أحمد خليل

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعات

نفت نقابة المهن التمثيلية المصرية، اليوم الأربعاء، ما تردد عن وفاة الفنان أحمد خليل متأثراً بإصابته بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أن وفاته كانت برفرفة أذينية في القلب.

وقالت عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة نهال عنبر، إن "لديها معلومة دقيقة بشأن وفاة الفنان أحمد خليل، وذلك بسبب رفرفة أذينية في القلب وليس كورونا حيث كان يعاني من مشاكل صحية متعلقة بالقلب خلال الفترة الأخيرة".

وأعلنت وسائل إعلام مصرية أن "الممثل المصري أحمد خليل، توفي أمس الثلاثاء متأثراً بإصابته بفيروس كورونا الذي نقل على إثرها إلى المستشفى أكثر من مرة في الفترة الأخيرة".

يذكر أنه سبق وأصيب الفنان أحمد خليل (80 عاماً) بفيروس كورونا ودخل المستشفى ثم خرج قبل أيام مع تحسن حالته، إلَّا أن صحته تدهورت بشكل كبير، ما أدى إلى نقله إلى المستشفى مرة أخرى".

يشار الى أن الفنان أحمد خليل أحد أبرز نجوم السينما والدراما في مصر والعالم العربي، ولد في محافظة الدقهلية في دلتا مصر سنة 1941، وأظهر رغبة في التمثيل منذ أن كان تلميذاً في المدرسة، إذ التحق بفريق التمثيل بالمدرسة، ثم انضم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل، وتخرج فيه عام 1965، وعين معيداً بالمعهد.

وعمل خليل لفترة طويلة في المسرح، وانتقل للإقامة في الخليج وقدم هناك مجموعة أعمال اشتهر بسببها في الخليج، وله بصمة واضحة في السينما والدراما المصرية وشارك في أعمال كثيرة من بينها مسلسل "هوانم جاردن سيتي"، و"حديث الصباح والمساء"، و"زمن عماد الدين".

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