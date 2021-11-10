العراق والمانيا يبحثان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ استقبل رئيس دائرة المراسم علي شمران حاجم، بيتر فلتن نائب رئيس بعثة جمهورية ألمانيا الاتحادية.وذكر بيان لوزارة الخارجية " انه جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيزها".وأكد رئيس الدائرة على أهمية الدعم المقدم من جمهورية ألمانيا، مبدياً استعداد دائرة المراسم بتقديم كافة الدعم وتسهيل مهمة البعثة الألمانية لإنجاز المهام الموكلة بها وعلى نحو يخدم البلدين الصديقين./انتهى9

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