غرامات مالية وغلق محال بخمسة أقضية في محافظة نينوى لمخالفتها الشروط الصحية

2021/11/10 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/أعلنت مديرية الصحة في محافظة نينوى عن فرض غرامات مالية كبيرة وغلق محال تجارية في خمسة اقضية نتيجة العثور على كميات كبيرة من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك .وقال مسؤول في الرقابة الصحية رئيس اللجنة الرقابية الدكتور جاسم احمد للوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا/أن" قيام اللجان الرقابية التابعة لصحة محافظة نينوى باتخاذ اجراءات قانونية مناسبة بحق عدد من المحال التجارية المخالفة للشروط الصحية ".واضاف احمد ان "المخالفات تمثلت بالعثور على كميات من المواد الغذائية السائلة والصلبة منتهية الصلاحية مشيرًا الى ان الحملة التي انطلقت في اقضية منها ( تلكيف ،والحمدانية ،والحضر ،والبعاج ،وسنجار )تم من خلالها غلق (87)محلا وفرض غرامات مالية كبيرة على عدد من المحال التجارية الاخرى محذرًا اصحاب المحال التجارية المخالفة من إجراءات قانونية اشد صرامة في حال تكرار المخالفة مؤكدًا خضوع المئات من المحال التجارية والمصانع للتفتيش المفاجئ خلال الايام القليلة الماضية"/انتهى

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