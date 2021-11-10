2021/11/10 | 11:22 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيران احتجزتها الشهر الماضي غادرت إيران ودخلت خليج عُمان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد أتهامات بإحتجازها .. إيران تفرج عن ناقلة النفط) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد أتهامات بإحتجازها .. إيران تفرج عن ناقلة النفط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).