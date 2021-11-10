قاضية أميركية فدرالية تسمح بتسليم الكونغرس وثائقاً تخصّ ترامب

2021/11/10 | 11:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سمحت قاضية فدرالية للبيت الأبيض بأن يسلّم لجنة برلمانية وثائق تتعلّق بالدور المحتمل للرئيس السابق دونالد ترامب باقتحام أنصاره مبنى الكابيتول في 6 كانون الثاني.

وقالت القاضية تانيا تشاتكان في معرض حكمها الذي نشرته وسائل الإعلام الأميركية إنّ المحكمة تعتبر أنّ المصلحة العامة تكمن في تأييد وليس إعاقة الإرادة المشتركة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بدرس الأحداث التي أدّت إلى 6 كانون الثاني وتلك التي حصلت فيه، والنظر في إمكانية سنّ تشريع يمنع منعاً مطلقاً مثل هذه الأحداث من أن تحدث مجدداً.

وحاول ترامب منع البيت الأبيض من تسليم لجنة التحقيق النيابية التي يسيطر عليها الديموقراطيون مئات الوثائق بما في ذلك قوائم بأسماء الأشخاص الذين زاروه أو اتّصلوا به في 6 كانون الثاني.

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