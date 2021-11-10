مجموعة طيران الإمارات تقلص خسائرها.. إليكم القيمة

2021/11/10 | 11:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلصت شركة"طيران الإمارات" خسائرها الى 5.8 مليار درهم (1.58 مليار دولار) في النصف الاول من السنة المالية 2021-2022 مقارنةً بـ 12.6 مليار درهم العام الماضي وارتفعت ايراداتها فيما العالم يشهد تخفيف قيود السفر.

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