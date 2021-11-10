البدء بنصب شاشات ملعب كركوك الأولمبي

2021/11/10 | 11:48 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع- كركوك - مهدي الربحاويأعلنت شركة افا سبور التركية المنفذة لمشروع ملعب كركوك الأولمبي عن البدء بنصب وتركيب الأجزاء الرئيسة لشاشات الملعب فضلاً عن الأعمال النهائية قبل افتتاح المرحلة الأولى خلال الشهر الحالي . وقال المدير التنفيذي للشركة وهاب رشيد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء، إن" الشركة المختصة باشرت أعمالها لتركيب ونصب الشاشة الرئيسة التي يبلغ حجمها أكثر من خمسة أمتار ".وأضاف رشيد، أن" الشاشات ستوضع في طرفي الملعب لتكون إضافة جيدة خلال هذه المرحلة، مبيناً، أن الشركة تعمل على وضع اللمسات النهائية لمقصورة كبار الشخصيات والمدخل الرئيس للملعب"، مشيراً إلى أن" التغليف الخارجي للهيكل الحديد الذي من المؤمل له أن يباشر العمل به نهاية الأسبوع الحالي ".الجدير بالذكر، أن وزارة الشباب والرياضة طالبت الشركة بإنهاء أعمال المرحلة الأولى من إعادة التأهيل وافتتاحة في العشرين من الشهر الحالي .

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