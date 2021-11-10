بن سلمان يؤكد للكاظمي استنكار المملكة العربية السعودية للاعتداء الاثم الذي تعرض له

2021/11/10 | 11:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السعودية حرصها على أمن العراق واستقراره.وقال مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان، إن الاخير “تلقى اليوم اتصالاً هاتفياً من ولي عهد المملكة العربية السعودية الأمير محمد بن سلمان آل سعود”.وأعرب بن سلمان بحسب البيان عن “استنكار … Readmore

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