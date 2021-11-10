حوادث متفرقة تنهي حياة 3 اشخاص في بغداد

2021/11/10 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر محلي، الاربعاء، بوقوع 3 حوادث متفرقة في العاصمة بغداد.

وقال المصدر في تصريح لـ NRT عربية (10 تشرين الثاني 2021)، ان"شابا يبلغ من العمر 16 عاما تعرض لحادث مروري في منطقة الزعفرانية اثر اصطدامه بعجلة، ما اودى بحياته".

وفي حادث منفصل، "لقي شاب اخر مصرعه اثناء قيادته لدراجته النارية في منطقة الغزالية، حيث تم نقله الى المستشفى في محاولة لانقاذه قبل ان يفارق الحياة متاثرا بالجروح التي اصيب بها".

الى ذلك، تعرض "رجل مسن الى حادث دهس اثناء محاولته عبور احد الشوارع في منطقة الزعفرانية بالعاصمة بغداد".

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