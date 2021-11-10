عمليات بغداد تضبط طائرات مسيرة وتصدر بيانا بالأمر

2021/11/10 | 11:48 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت قيادة عمليات بغداد، من ضبط طائرات درون مسيرة وأسلحة غير مرخصة ومواد مخدرة واعتقال (8) متهمين من قبل المفارز المشتركة لقيادة العمليات.

وذكر بيان للعمليات، تلقى NRT عربية، نسخة منه، (10 تشرين الثاني 2021)، ان "المفارز وخلال (72) ساعة الماضية تمكنت من ضبط طائرتي (درون) مسيرة مستخدمة بدون موافقات، واعتقال 8 متهمين بتعاطي وترويج المواد المخدرة، فيما تم مصادرة 27 مسدسا، وثلاثة بنادق مختلفة الأنواع مع 636 إطلاقة عتاد و15 غرام من مادة الكريستال، و415 حبة مخدرة، و31 جهاز لتعاطي المخدرات".

وأضاف البيان، انه "تم تسليم جميع الملقى القبض عليهم مع المواد المضبوطة إلى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل وفق القانون".

وفي وقت سابق، أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إلى محاولة اغتيال فاشلة بطائرة مسيرة مفخخة.

ودعا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الجميع إلى الحوار الهادف والبناء من اجل العراق ومستقبله، فيما أشار إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا.

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