امانة مجلس الوزراء تدعو منظمات المجتمع المدني الى دعم وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد

2021/11/10 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ دعت دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، منظمات المجتمع المدني إلى المساهمة في إنجاح الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.وأكد مدير عام دائرة المنظمات، أشرف الدهان خلال كلمته في الملتقى الذي أقامته الدائرة بالتعاون مع هيئة النزاهة الاتحادية؛ أهمية مساندة التوجه الحكومي نحو مطاردة و مكافحة الفساد وآليات التصدي لمظاهره، من خلال تفعيل الرقابة المجتمعية ونشر ثقافة النزاهة والحفاظ على المال العام، فضلا عن دورها في المرحلة القادمة لدعم المؤشر الوطني للنزاهة ومكافحة الفساد. يذكر أن الملتقى الذي أقيم ببغداد، شهد تقديم ورقة عمل أعدتها دائرة البحوث والتخطيط في هيئة النزاهة الاتحادية للتعريف بالستراتيجية الوطنية وأهمية تثقيف الجهات الوطنية بالمبادئ الحقيقية لإنفاذ النزاهة والشفافية، وضرورة تضافر الجهود بين المؤسسات الحكومية المعنية وبين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لنشر ثقافة الشفافية والمساءلة./انتهى9

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