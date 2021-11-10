2021/11/10 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الاربعاء، عن جدول رحلاتها ليوم غد الخميس.وبحسب جدول الخطوط الجوية فإن عدد الرحلات بلغ 45 رحلة، توزعت بين داخلية وخارجية، إذ بلغ عدد الرحلات الداخلية 21 رحلة، فيما بلغ عدد الرحلات الخارجية 24 رحلة./انتهى8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس واربعون رحلة على متن الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الخميس) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس واربعون رحلة على متن الخطوط الجوية العراقية ليوم غد الخميس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).