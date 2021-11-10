2021/11/10 | 11:51 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجال إنقاذ في موقع مبنى انهار في مدينة ملاطية التركية في 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2021 © هيئة الإغاثة الإنسانية/ht f Handout اسطنبول (أ ف ب) – أعلنت السلطات التركية صباح الأربعاء نجاة 21 شخصا من انهيار مبنى الثلاثاء في ملاطية في شرق تركيا، موضحة أن الحادث لم يسبب سقوط قتلى.وكتب وزير الداخلية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (21 شخصا نجوا من انهيار المبنى في تركيا) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (21 شخصا نجوا من انهيار المبنى في تركيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).