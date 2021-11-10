الاطاحة بالمستشار العسكري في داعش

2021/11/10 | 11:53 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعترف بقيادته للارهابيين عبر وضع الخطط لمواجهة القوات العسكرية ابان عمليات التحرير.

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