المرصد السوري: طيران مجهول يستهدف مواقع عسكرية في البوكمال

2021/11/10 | 12:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان في منطقة غرب الفرات، وقوع دوي انفجارات عنيفة ليل الثلاثاء- الأربعاء، ناجمة عن استهداف جوي نفذه طيران مجهول لم يعرف ما إذا كان للتحالف أو لإسرائيل.

واوضح المرصد أن الطيران استهدف مواقع ومستودعات للأسلحة تابعة للميليشيات الإيرانية في مدينة البوكمال الواقعة على الحدود السورية-العراقية بريف دير الزور الشرقي، ما أدى تدمير مستودعات للأسلحة والذخائر، وتسبب بانفجارات هائلة وصل صداها إلى الباغوز الخاضعة لسيطرة قسد، وسط معلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

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