اسعار النفط تواصل الارتفاع وخام برنت يتجاوز الـ85 دولاراً للبرميل

2021/11/10 | 12:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت أسعار النفط الارتفاع، اليوم الأربعاء، بعد الإعلان عن بيانات تظهر هبوطا في مخزونات النفط والوقود الأمريكية الأسبوع الماضي.ودعم الأسعار أيضا رفع الولايات المتحدة قيود السفر بجانب علامات أخرى على تعافي الاقتصاد العالمي بعد الجائحة، وهو ما يعزز آفاق … Readmore

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