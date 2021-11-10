: الاهمية والمغزى التاريخي لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى :: ادلة وبراهين ( بمناسبة الذكرى ال 104 (1917-2021) لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى. الحلقة الرابعة - نجم الدليمي

2021/11/10 | 12:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نجم_الدليمي المبحث الرابع: دور واهمية ثورةاكتوبر الاشتراكية :: حقائق وارقام.



المطلب الاول :: اهمية ومهام وشعارات ثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى.



## شروط ومقدمات الثورة.



** تحتفل شعوب العالم المحبة للسلام والتواقة للتعايش السلمي والتقدم الاجتماعي ومعها القوى السياسية الوطنية والتقدمية واليسارية والشيوعية في العالم بهذه الذكرى لثورة اكتوبر الاشتراكية العظمى سنوياً وحسب ظروف كل بلد وحزب ، انها اول ......





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